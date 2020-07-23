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В Центробанке рассказали о борьбе с подменой телефонных номеров
Банк России и депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает технические и организационные меры противодействия мошенничеству с подменой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:31
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
людмила бокова
госдума рф
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анатолий аксаков
экономика
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60
агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, людмила бокова, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, экономика

В Центробанке рассказали о борьбе с подменой телефонных номеров

14:31 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России и депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает технические и организационные меры противодействия мошенничеству с подменой абонентских номеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Как пояснил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в законе будут прописаны как технические вопросы, так и вопросы ответственности.
Мошенники в 2019 году с помощью технологии подмены телефонных номеров начали активно звонить россиянам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживать у них информацию для хищения денег. В результате это стало "головной болью" банковского сектора, а Банк России и Минкомсвязь решили разработать механизм для блокировки подмены номера.
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"Банк России и банки уже сделали конкретные шаги. В частности, реализован специальный механизм контроля входящих и исходящих звонков у клиентов финансовых организаций. Механизм позволяет в ряде случае "не пропускать" к человеку звонки, которые совершаются злоумышленниками якобы с номера телефона банка. Это позволит существенно снизить количество подобных мошеннических случаев", - заявили в пресс-службе регулятора.
В настоящее время на добровольной основе таким механизмом уже пользуются 194 кредитные организации, однако это не устраняет проблему полностью, признались в ЦБ. "Банк России и профильный комитет Госдумы работают над проектом закона, который предполагает дополнительные технические и организационные меры противодействия мошенничеству с подменой абонентских номеров", - заявил регулятор.
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Аксаков подтвердил, что такой документ готовится, а в первом чтении Госдума планирует рассмотреть его уже осенью. В настоящее время авторы проекта проводят "согласительные процедуры в кулуарном плане". "Это будет и ответственность, и техническая составляющая", - прокомментировал он вопрос о содержании законопроекта, однако дальнейшие детали комментировать отказался.
В России наказания за подмену номера нет, пояснил руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. "Отдельное наказание за махинации с номером у нас пробовали ввести: в 2017 году сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает штрафы для операторов сотовой связи за нераскрытие истинного телефонного номера звонившего. К сожалению, про эту инициативу с февраля 2018 года ничего не слышно", - сказал эксперт.
2020012
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Агентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицЛюдмила БоковаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковЭкономика
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