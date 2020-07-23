https://ria.ru/20200723/1574793110.html
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:59
2020-07-23T15:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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новости культуры, археология, аликанте
МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века.
Находка была сделана при обычной проверке одного из магазинов в провинции Аликанте. Помимо амфор там хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Большинство амфор (одну из них эксперты считают особо ценной) предназначались для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим.
Правоохранительные органы предполагают, что уникальное предметы были подняты с борта затонувшего судна. Сейчас они находятся в Морском музее в муниципалитете Санта-Пола.
Хозяину магазина и его сыну предъявлены обвинения в преступлениях против культурного наследия.