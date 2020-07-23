Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200723/1574793110.html
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:59
культура
новости культуры
археология
аликанте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574794483_0:27:1214:710_1400x0_80_0_0_d0c9e982a6854af485635ce61aeb45aa.jpg
https://ria.ru/20200722/1574612066.html
аликанте
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574794483_0:27:1214:710_1400x0_80_0_0_d0c9e982a6854af485635ce61aeb45aa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574794483_0:0:1214:911_1400x0_80_0_0_cd8b617d0cbd37f116cfbc287c63809c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574794483_201:0:1113:912_1400x0_80_0_0_945751c455a5edd80b317a979a9a28e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, археология, аликанте

В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи

15:59 23.07.2020
836
© Фото : Guardia CivilАмфора, обнаруженная во время проверки рыбного магазина в Аликанте
Амфора, обнаруженная во время проверки рыбного магазина в Аликанте
© Фото : Guardia Civil
МАДРИД, 23 июл – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании обнаружила в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века.
Находка была сделана при обычной проверке одного из магазинов в провинции Аликанте. Помимо амфор там хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Большинство амфор (одну из них эксперты считают особо ценной) предназначались для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим.
Правоохранительные органы предполагают, что уникальное предметы были подняты с борта затонувшего судна. Сейчас они находятся в Морском музее в муниципалитете Санта-Пола.
Хозяину магазина и его сыну предъявлены обвинения в преступлениях против культурного наследия.
Очиститель воздуха, который был представлен папе Льву XIII
22 июля, 03:42Культура
Музей науки попросил публику определить назначение загадочных экспонатов
183015
КультураНовости культурыАрхеологияАликанте
Рекомендуем
Задержанный в Луцке террорист
Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Российский посол оценил состояние политических отношений с Британией
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Маленькая львица найденная в кальянной в Москве
Вылеченного в Челябинске львенка увезут в Танзанию
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы
На Сахалине рассказали о новых случаях COVID-19
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 78,7 тысячи
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Шамбор
Очевидец снял на видео, как Макрон попал подростку мячом в голову
Задержанный в Луцке террорист
Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
S7 прокомментировала данные об увольнении 60% пермских пилотов
Музей-заповедник Царское Село
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния