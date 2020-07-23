В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи

Находка была сделана при обычной проверке одного из магазинов в провинции Аликанте. Помимо амфор там хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE, говорится в сообщении Гражданской Гвардии. Большинство амфор (одну из них эксперты считают особо ценной) предназначались для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим.