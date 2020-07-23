Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574792889.html
Следователя по делам Порошенко уволили после заявления о давлении
Руководитель группы следователей Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Олег Корецкий, чей отдел занимается делами, в которых фигурирует... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:28
петр порошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:0:2727:1533_1400x0_80_0_0_9efe17cbbaa52c155b15364be4cb44a6.jpg
https://ria.ru/20200722/1574750839.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:0:2727:1533_1400x0_80_0_0_9efe17cbbaa52c155b15364be4cb44a6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:0:2727:2045_1400x0_80_0_0_060b3332b70c6cef68dc308db65bb6c3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_319:0:2366:2047_1400x0_80_0_0_bbd65aad0443cef80b1185a47b702404.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, украина, в мире

Следователя по делам Порошенко уволили после заявления о давлении

14:28 23.07.2020
3236
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Руководитель группы следователей Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Олег Корецкий, чей отдел занимается делами, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, заявил, что его уволили с должности "в связи с сокращением должности".
Корецкий ранее заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления, и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации. Корецкий заявил, что подал иск против Госбюро расследований из-за предупреждения о его увольнении из ведомства.
Корецкий показал копию приказа о его увольнении.
"Уволить Корецкого Олега Павловича с должности начальника третьего отделения Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных служебными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований 23 июля 2020 года в связи с сокращением должности государственной службы вследствие изменения штатной росписи с прекращением государственной службы", - говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте издания "Главком".
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
22 июля, 15:52
Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году
1121105
Обсудить 0
Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила обвинения о влиянии России на выборы в других странах
Контейнер для биоматериала
Эксперт назвал случаи заражения чумой в Монголии обычным явлением
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Уборка пшеницы на поле в Киевской области
Украина присела перед рывком? Поступь аграрной сверхдержавы замедлилась
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Здание Центрального банка РФ
В Центробанке рассказали о борьбе с подменой телефонных номеров
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
В детском саду
В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния