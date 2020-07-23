https://ria.ru/20200723/1574792889.html
Следователя по делам Порошенко уволили после заявления о давлении
Руководитель группы следователей Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Олег Корецкий, чей отдел занимается делами, в которых фигурирует... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:28
2020-07-23T14:28
петр порошенко
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, украина, в мире
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости.
Руководитель группы следователей Государственного бюро расследований Украины
(ГБР) Олег Корецкий, чей отдел занимается делами, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко
, заявил, что его уволили с должности "в связи с сокращением должности".
Корецкий ранее заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления, и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации. Корецкий заявил, что подал иск против Госбюро расследований из-за предупреждения о его увольнении из ведомства.
Корецкий показал копию приказа о его увольнении.
"Уволить Корецкого Олега Павловича с должности начальника третьего отделения Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных служебными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований 23 июля 2020 года в связи с сокращением должности государственной службы вследствие изменения штатной росписи с прекращением государственной службы", - говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте издания "Главком".