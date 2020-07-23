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В Афганистане при нападении погибли шесть человек, сообщили СМИ
По меньшей мере шесть повстанцев погибли, еще девять пострадали в результате нападения в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:22
исламское государство
газни (провинция)
талибан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
исламское государство, газни (провинция), талибан, в мире

В Афганистане при нападении погибли шесть человек, сообщили СМИ

14:22 23.07.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть повстанцев погибли, еще девять пострадали в результате нападения в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
Атака, о которой местные власти сообщили в четверг, произошла в среду вечером в районе Карабах провинции Газни. По информации властей, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан".
Беженцы из провинции Газни в Афганистане. 20 ноября 2018
21 июля, 14:42
Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат
Члены радикального движения "Талибан" пока не прокомментировали этот инцидент.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Исламское государствоГазни (провинция)ТалибанВ мире
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