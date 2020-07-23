https://ria.ru/20200723/1574792061.html
В Афганистане при нападении погибли шесть человек, сообщили СМИ
По меньшей мере шесть повстанцев погибли, еще девять пострадали в результате нападения в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:22
2020-07-23T14:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, газни (провинция), талибан, в мире