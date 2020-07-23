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Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем
ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового полета над Черным морем, сообщает РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:53
россия
ту-22м3
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
румыния
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574212967.html
Румынские истребители это круто...)))) . Особенно МиГ-21. Я думал они уже все списаны по старости....
25
Кто читает эти ежедневные боевые сводки от "Р.И.А. в кольце врагов" ?
23
7
россия
черное море
румыния
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ту-22м3, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), румыния, в мире

Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем

14:21 23.07.2020 (обновлено: 15:53 23.07.2020)
3254
© РИА Новости / Фотохост-агентствоДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового полета над Черным морем, сообщает в четверг Минобороны России.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 <…> выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии", — говорится в релизе.
Как отмечают в Минобороны, летчики Дальней авиации России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Всегда "в строгом соответствии с международными правилами", указано в релизе.
Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря начались украино-натовские военные учения Sea Breeze-2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в этих маневрах.
Истребители РФ сопровождают самолёт ВВС США над Японским морем. Кадры Минобороны
11 июля, 15:25
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями
79482157
Обсудить 7
РоссияТу-22М3Черное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РумынияВ мире
Популярные комментарии
Румынские истребители это круто...)))) . Особенно МиГ-21. Я думал они уже все списаны по старости....
23 июля, 14:31
Арсений Новиков
1780000
Кто читает эти ежедневные боевые сводки от "Р.И.А. в кольце врагов" ?
23 июля, 14:34
Александр Евдокимов
1210019
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