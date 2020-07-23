Матвиенко оценила российско-американские отношения

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с Россия готова выстраивать отношения с США при любом американском президенте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг.

В США в ноябре пройдут выборы главы государства, на этот пост претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден

"Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с США с любым президентом", - сказала парламентарий.

По ее словам, российско-американские отношения важны для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Она призналась, что у российской стороны были надежды, что с приходом Трампа появится шанс на улучшение отношений между странами, "но этого не произошло". "Русофобские настроения только нагнетались, были разрушены многие международные договора", - сказала она.