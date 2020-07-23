https://ria.ru/20200723/1574791806.html
Матвиенко оценила российско-американские отношения
Россия готова выстраивать отношения с США при любом американском президенте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:18
2020-07-23T14:18
дональд трамп
валентина матвиенко
джо байден
сша
в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, валентина матвиенко, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Россия готова выстраивать отношения с США
при любом американском президенте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
в ходе итогового брифинга в четверг.
В США в ноябре пройдут выборы главы государства, на этот пост претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп
и демократ Джо Байден
.
"Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с США с любым президентом", - сказала парламентарий.
По ее словам, российско-американские отношения важны для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Она призналась, что у российской стороны были надежды, что с приходом Трампа появится шанс на улучшение отношений между странами, "но этого не произошло". "Русофобские настроения только нагнетались, были разрушены многие международные договора", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что если Джо Байден во главу угла ставит нагнетание русофобии, сдерживание России, то это - попытки уйти от решения тех острых вопросов, которые есть у самих США и ответы на которые ждут американцы. "И этих ответов они не слышат", - подчеркнула Матвиенко.