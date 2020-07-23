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Матвиенко оценила российско-американские отношения
Россия готова выстраивать отношения с США при любом американском президенте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:18
дональд трамп
валентина матвиенко
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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дональд трамп, валентина матвиенко, джо байден, сша, в мире

Матвиенко оценила российско-американские отношения

14:18 23.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с США при любом американском президенте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе итогового брифинга в четверг.
В США в ноябре пройдут выборы главы государства, на этот пост претендуют действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения сотрудничества с США с любым президентом", - сказала парламентарий.
По ее словам, российско-американские отношения важны для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Она призналась, что у российской стороны были надежды, что с приходом Трампа появится шанс на улучшение отношений между странами, "но этого не произошло". "Русофобские настроения только нагнетались, были разрушены многие международные договора", - сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что если Джо Байден во главу угла ставит нагнетание русофобии, сдерживание России, то это - попытки уйти от решения тех острых вопросов, которые есть у самих США и ответы на которые ждут американцы. "И этих ответов они не слышат", - подчеркнула Матвиенко.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Дональд ТрампВалентина МатвиенкоДжо БайденСШАВ мире
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