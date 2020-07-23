В Британии рассказали о разногласиях с Евросоюзом из-за Brexit

"К сожалению, ясно, что мы не достигнем в июле "взаимопонимания на раннем этапе по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения" - цели, которая была поставлена на встрече высокого уровня 15 июня. На той встрече премьер-министр в очередной раз изложил фундаментальные принципы, которые, как мы неоднократно говорили, должны лечь в основу любого будущего соглашения и которые являются естественными для будущего Великобритании как экономически и политически независимой страны… Предложения ЕС, хотя и отражают позитивный настрой по отношению к заявлению премьер-министра, не отвечают этим условиям, и поэтому существенные сферы разногласий сохраняются", - отмечается в заявлении.