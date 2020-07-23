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В Британии рассказали о разногласиях с Евросоюзом из-за Brexit
Великобритания и ЕС не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия, говорится в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:32
выход британии из евросоюза
brexit
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РИА Новости
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353
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выход британии из евросоюза, brexit, евросоюз, великобритания, в мире

В Британии рассказали о разногласиях с Евросоюзом из-за Brexit

14:17 23.07.2020 (обновлено: 14:32 23.07.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания и ЕС не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного переговорщика от Британии Дэвида Фроста по итогам очередного раунда переговоров.
"К сожалению, ясно, что мы не достигнем в июле "взаимопонимания на раннем этапе по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения" - цели, которая была поставлена на встрече высокого уровня 15 июня. На той встрече премьер-министр в очередной раз изложил фундаментальные принципы, которые, как мы неоднократно говорили, должны лечь в основу любого будущего соглашения и которые являются естественными для будущего Великобритании как экономически и политически независимой страны… Предложения ЕС, хотя и отражают позитивный настрой по отношению к заявлению премьер-министра, не отвечают этим условиям, и поэтому существенные сферы разногласий сохраняются", - отмечается в заявлении.
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"Несмотря на все трудности, на основе работы, проделанной в июле, я считаю, что достижение соглашения в сентябре остается возможным, и что мы должны продолжать работу с этой целью", - отметил Фрост.
Следующий раунд переговоров откроется 17 августа.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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