В Верхневолжье в 2019 года введены в строй пять новых социальных объектов

ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию пять социальных объектов – две школы и два детсада, а также детская поликлиника, заявил губернатор области . Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию пять социальных объектов – две школы и два детсада, а также детская поликлиника, заявил губернатор области Игорь Руденя , выступая в четверг в областном Законодательном собрании с отчетом о работе за прошлый год.

"В 2019 году сохранена тенденция увеличения объёмов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Мы планируем ежегодно увеличивать число объектов по программе. В 2020 году ведётся строительство Детской областной клинической больницы, школы, 10 детских садов, спортивного комплекса", – сказал глава региона.

По его словам, в 2019 году активно развивался строительный комплекс региона.

В рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в области обеспечен существенный рост ввода в эксплуатацию жилых помещений. Сдан 81 многоквартирный дом в городах Тверь, Ржев, Торжок, в Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. В целом сданы в эксплуатацию почти 640 тысяч квадратных метров жилья – это в полтора раза выше показателей 2018 года.