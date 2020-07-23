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Тверская область
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В Верхневолжье в 2019 года введены в строй пять новых социальных объектов
Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию пять социальных объектов – две школы и два детсада, а также детская... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:13
тверская область
игорь руденя
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353
60
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игорь руденя

В Верхневолжье в 2019 года введены в строй пять новых социальных объектов

14:13 23.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию пять социальных объектов – две школы и два детсада, а также детская поликлиника, заявил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг в областном Законодательном собрании с отчетом о работе за прошлый год.
"В 2019 году сохранена тенденция увеличения объёмов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Мы планируем ежегодно увеличивать число объектов по программе. В 2020 году ведётся строительство Детской областной клинической больницы, школы, 10 детских садов, спортивного комплекса", – сказал глава региона.
По его словам, в 2019 году активно развивался строительный комплекс региона.
В рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в области обеспечен существенный рост ввода в эксплуатацию жилых помещений. Сдан 81 многоквартирный дом в городах Тверь, Ржев, Торжок, в Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. В целом сданы в эксплуатацию почти 640 тысяч квадратных метров жилья – это в полтора раза выше показателей 2018 года.
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