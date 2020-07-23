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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200723/1574791309.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 44,2 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем после незначительного роста ушли в минус на фоне роста запасов сырья в США и продолжения пандемии коронавируса,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
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РИА Новости
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353
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цены на нефть, brent, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent опустились до 44,2 доллара за баррель

14:32 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем после незначительного роста ушли в минус на фоне роста запасов сырья в США и продолжения пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2% - до 44,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,17% - до 41,84 доллара за баррель.
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Ранее обе марки незначительно дорожали на фоне снижения курса доллара, которое поддерживало спрос на нефть.
Однако статистика по запасам в США не способствует оптимизму на нефтяном рынке. По данным минэнерго, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,1 миллиона баррелей.
Пандемия коронавируса также продолжает беспокоить трейдеров. По данным университета Джонса Хопкинса на среду, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США - 3 697 743.
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На этом фоне аналитики банка Barclays, которых цитирует Рейтер, не исключают дальнейшего снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе, если восстановление спроса на сырье замедлится еще сильнее, особенно в США. Банк прогнозирует, что средняя цена нефти марки Brent в 2020 году составит 41 доллар, а WTI - 37 долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАЭкономика
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