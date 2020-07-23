Цены на нефть марки Brent опустились до 44,2 доллара за баррель

Однако статистика по запасам в США не способствует оптимизму на нефтяном рынке. По данным минэнерго, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,1 миллиона баррелей.