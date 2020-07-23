ГД рассмотрит во II чтении закон о блокировке мошеннических сайтов

"У нас есть долг по блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов и нелегальных финансовых организаций, которые предоставляют кредиты, не имея на то право, поскольку у них нет лицензии Центрального банка. Законопроект в первом чтении принят, долго идут дискуссии, вроде бы уже выходили на финишную прямую, но появились новые замечания. Сейчас над ними работаем, план - в сентябре-октябре этот закон вынести на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции.