ГД рассмотрит во II чтении закон о блокировке мошеннических сайтов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о внесудебной блокировке ЦБ РФ мошеннических финансовых сайтов планируется на сентябрь-октябрь, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"У нас есть долг по блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов и нелегальных финансовых организаций, которые предоставляют кредиты, не имея на то право, поскольку у них нет лицензии Центрального банка. Законопроект в первом чтении принят, долго идут дискуссии, вроде бы уже выходили на финишную прямую, но появились новые замечания. Сейчас над ними работаем, план - в сентябре-октябре этот закон вынести на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции.
В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с депутатами призвала ускорить принятие закона о блокировке сайтов мошенников в финансовой сфере на фоне их активизации в период коронавируса. Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, в январе прошлого года прошел первое чтение, но до сих пор не дошел до второго чтения.
Ранее в четверг первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России с начала года выявил 119 тысяч мошеннических сайтов, однако смог заблокировать всего лишь 300 ресурсов.