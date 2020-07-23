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ГД рассмотрит во II чтении закон о блокировке мошеннических сайтов
Второе чтение законопроекта о внесудебной блокировке ЦБ РФ мошеннических финансовых сайтов планируется на сентябрь-октябрь, рассказал глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:08
артем сычев
эльвира набиуллина
госдума рф
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анатолий аксаков
экономика
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353
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артем сычев, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, экономика

ГД рассмотрит во II чтении закон о блокировке мошеннических сайтов

14:08 23.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Второе чтение законопроекта о внесудебной блокировке ЦБ РФ мошеннических финансовых сайтов планируется на сентябрь-октябрь, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"У нас есть долг по блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых сайтов и нелегальных финансовых организаций, которые предоставляют кредиты, не имея на то право, поскольку у них нет лицензии Центрального банка. Законопроект в первом чтении принят, долго идут дискуссии, вроде бы уже выходили на финишную прямую, но появились новые замечания. Сейчас над ними работаем, план - в сентябре-октябре этот закон вынести на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции.
В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с депутатами призвала ускорить принятие закона о блокировке сайтов мошенников в финансовой сфере на фоне их активизации в период коронавируса. Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году, в январе прошлого года прошел первое чтение, но до сих пор не дошел до второго чтения.
Ранее в четверг первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России с начала года выявил 119 тысяч мошеннических сайтов, однако смог заблокировать всего лишь 300 ресурсов.
Здание Государственной Думы РФ
9 июля, 13:48
В Госдуму внесли проект о блокировке информации с оправданием терроризма
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Артем СычевЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковЭкономика
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