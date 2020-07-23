Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. У сериала "Перри Мейсон" появится второй сезон, . У сериала "Перри Мейсон" появится второй сезон, сообщает Deadline.

В HBO пояснили, что драма, в которой главную роль сыграл Мэттью Райс, оказалась самой популярной сериальной премьерой платформы за последние два года.

Первый эпизод, вышедший 21 июня, посмотрели восемь миллионов зрителей.

Сериал представляет собой перезапуск проекта CBS, его главный герой – адвокат, который проводит свои расследования, еле сводит концы концами, часто вспоминает свой опыт участия в военных действиях во Франции и страдает из-за развалившегося брака.