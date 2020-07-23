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Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон
У сериала "Перри Мейсон" появится второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:04
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, франция

Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон

17:04 23.07.2020
95
© HBOКадр из сериала "Перри Мейсон"
Кадр из сериала Перри Мейсон
© HBO
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. У сериала "Перри Мейсон" появится второй сезон, сообщает Deadline.
В HBO пояснили, что драма, в которой главную роль сыграл Мэттью Райс, оказалась самой популярной сериальной премьерой платформы за последние два года.
Первый эпизод, вышедший 21 июня, посмотрели восемь миллионов зрителей.
Сериал представляет собой перезапуск проекта CBS, его главный герой – адвокат, который проводит свои расследования, еле сводит концы концами, часто вспоминает свой опыт участия в военных действиях во Франции и страдает из-за развалившегося брака.
В основе сюжета – романы Эрла Гарднера, который сам около двадцати лет работал адвокатом. Один из продюсеров проекта – Роберт Дауни – младший.
Скриншот сериала Перри Мейсон
24 июня, 03:12Культура
Премьеру "Перри Мейсона" на HBO посмотрело рекордное количество зрителей
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