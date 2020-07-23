В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 187

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 187 граждан. Выздоровели 144 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 76 жителей, проведены 4216 тестов на наличие коронавирусной инфекции.