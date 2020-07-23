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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574791154.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 187
Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 187,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
степанакерт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, степанакерт

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 187

14:05 23.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 187, сообщили в четверг в Минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Во вторник сообщалось о 183 подтвержденных случаях COVID-19 и 144 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 187 граждан. Выздоровели 144 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 76 жителей, проведены 4216 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
В сообщении отмечается, что три новых случая коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один в городе Аскеран.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСтепанакерт
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