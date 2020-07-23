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ЕК ждет от стран Евросоюза проекты нацпланов восстановления от кризиса
Еврокомиссия надеется, что страны Евросоюза к октябрю представят проекты национальных планов восстановления своих экономик, серьезно пострадавших от борьбы с... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:58
распространение нового коронавируса
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марош шефчович
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, марош шефчович, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК ждет от стран Евросоюза проекты нацпланов восстановления от кризиса

13:58 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия надеется, что страны Евросоюза к октябрю представят проекты национальных планов восстановления своих экономик, серьезно пострадавших от борьбы с распространением коронавируса, сказал вице-президент ЕК Марош Шефчович в ходе видео-конференции.
"ЕК надеется, что страны к октябрю представят проекты планов восстановления", - сказал он.
По его словам, следует учитывать в таких планах цели Евросоюза в области климата.
Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали на этой неделе создание фонда восстановления экономики ЕС от тяжелейшего кризиса, получившего название New Generation EU или NGEU. Его общий объём предполагается на уровне 750 миллиардов евро.
Каждая страна-получатель средств фонда должна будет представить на рассмотрение ЕС план восстановления национальной экономики с помощью европейских средств, а также планы по инвестициям. Национальные планы, финансируемые ЕС, должны будут пройти экспертную оценку, а затем процедуру одобрения квалифицированным большинством 27 европейских государств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМарош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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