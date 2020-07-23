Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель СК Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

"На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности", — сказал он в интервью "Российской газете"

По его словам, среди доказательств — результаты экспертиз и показания свидетелей. Подобные преступления расследуются долго, и этому процессу предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа, пояснил он.

"У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", — добавил глава СК.

При этом Бастрыкин отметил, что понимает жителей Хабаровского края, которые выражают свое недовольство.

"Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности", — резюмировал он.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Суд арестовал его на два месяца.