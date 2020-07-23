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Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:35
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
хабаровский край
общество
политика
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Бастрыкин уже спешит и падает перед тобой отчитываться и включать прямую трансляцию, ага. То что весь Дальний восток это мафия на мафии и мафией погоняет - ни для кого не секрет.
125
Так передавайте дело в суд! Что нам тут рассказывать свое мнение, суду рассказывайте. Открытому суду, в прямом эфире
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хабаровский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, хабаровский край, общество, политика

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

13:57 23.07.2020 (обновлено: 15:35 23.07.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
"На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности", — сказал он в интервью "Российской газете".
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По его словам, среди доказательств — результаты экспертиз и показания свидетелей. Подобные преступления расследуются долго, и этому процессу предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа, пояснил он.

"У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", — добавил глава СК.

При этом Бастрыкин отметил, что понимает жителей Хабаровского края, которые выражают свое недовольство.
"Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности", — резюмировал он.
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Двадцатого июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, после чего в регионе начались акции в поддержку бывшего главы.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХабаровский крайОбществоПолитика
Популярные комментарии
Бастрыкин уже спешит и падает перед тобой отчитываться и включать прямую трансляцию, ага. То что весь Дальний восток это мафия на мафии и мафией погоняет - ни для кого не секрет.
23 июля, 14:26
Антон Р
69100550
Так передавайте дело в суд! Что нам тут рассказывать свое мнение, суду рассказывайте. Открытому суду, в прямом эфире
23 июля, 14:20
Недиман Непетрович
74300443
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