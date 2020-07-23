В Омской области обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет

"В ходе работ в слое, датируемом 10,5 тысячи лет до н.э., конца эпохи позднего палеолита, были найдены фрагмент нуклеуса (камня - ред.), каменные отщепы, массивные кости животных. Но главной находкой стал фрагмент наконечника стрелы, поврежденный при столкновении с твердым препятствием", - отмечается в сообщении.

Учёные ведут раскопки в этом месте уже в течение трёх сезонов. Ранее здесь были обнаружены фрагменты челюсти и ребра травоядного животного, предположительно, лошади эпохи плейстоцена. Такая находка может изменить мнение археологов - ранее считалось, что в месте раскопок находилась сезонная стоянка охотников на бизонов.