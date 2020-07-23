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В Омской области обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет
Учёные омского государственного университета в ходе раскопок на территории памятника эпохи позднего палеолита Черноозерье II, расположенного в Саргатском районе РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:54
открытия - риа наука
омская область
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открытия - риа наука, омская область

В Омской области обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет

13:54 23.07.2020
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© Фото : InterpolПредметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
© Фото : Interpol
ОМСК, 23 июл – РИА Новости. Учёные омского государственного университета в ходе раскопок на территории памятника эпохи позднего палеолита Черноозерье II, расположенного в Саргатском районе Омской области, обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"В ходе работ в слое, датируемом 10,5 тысячи лет до н.э., конца эпохи позднего палеолита, были найдены фрагмент нуклеуса (камня - ред.), каменные отщепы, массивные кости животных. Но главной находкой стал фрагмент наконечника стрелы, поврежденный при столкновении с твердым препятствием", - отмечается в сообщении.
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Учёные ведут раскопки в этом месте уже в течение трёх сезонов. Ранее здесь были обнаружены фрагменты челюсти и ребра травоядного животного, предположительно, лошади эпохи плейстоцена. Такая находка может изменить мнение археологов - ранее считалось, что в месте раскопок находилась сезонная стоянка охотников на бизонов.
После прохождения экспертизы найденные артефакты могут повлиять на представления о заселении территории Омской области древним человеком и образе его жизнедеятельности.
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