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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 71 тысячи новых случаев COVID-19
Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:50
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 71 тысячи новых случаев COVID-19

13:50 23.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 71 695 случаев заражения, умерли 1195 человек.
Днем ранее в США были зафиксированы более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1082 летальных исхода за сутки.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 970 908 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 143 тысяч человек. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.
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Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,2 миллиона заразившихся коронавирусом и более 623 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8,6 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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