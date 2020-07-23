https://ria.ru/20200723/1574790307.html
В США выявили более 71 тысячи новых случаев COVID-19
Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:50
2020-07-23T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США
, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса
, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 71 695 случаев заражения, умерли 1195 человек.
Днем ранее в США были зафиксированы более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1082 летальных исхода за сутки.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 970 908 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 143 тысяч человек. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,2 миллиона заразившихся коронавирусом и более 623 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 8,6 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф