В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников

"Средний возраст (жертв - ред.) - я могу сказать по мошенничеству через интернет и телефонные звонки - это от 30 до 45 лет. Прошло "золотое время" злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный. А вот средний возраст, даже, я бы сказал, начиная с 25 лет, - это та ниша, которая их крайне интересует", - сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".