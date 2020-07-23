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В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников
Мошенники в настоящее время в первую очередь заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет, а не в пожилых гражданах, рассказал первый замглавы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:49
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1400x0_80_0_0_2da2c7748966bf986798398db9e5d223.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
артем сычев, центральный банк рф (цб рф), общество

В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников

13:49 23.07.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники в настоящее время в первую очередь заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет, а не в пожилых гражданах, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Средний возраст (жертв - ред.) - я могу сказать по мошенничеству через интернет и телефонные звонки - это от 30 до 45 лет. Прошло "золотое время" злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный. А вот средний возраст, даже, я бы сказал, начиная с 25 лет, - это та ниша, которая их крайне интересует", - сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Сычев пояснил, что россияне в этом возрасте имеют заработок и привыкли тратить свои средства, "не сильно заботясь о последствиях".
Первый замглавы департамента ЦБ также напомнил, что средний чек хищения злоумышленника у физлица составляет 10 тысяч рублей.
Здание Центрального банка России
13 июля, 03:14
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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