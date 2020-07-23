В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники в настоящее время в первую очередь заинтересованы в россиянах в возрасте от 25 до 45 лет, а не в пожилых гражданах, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Средний возраст (жертв - ред.) - я могу сказать по мошенничеству через интернет и телефонные звонки - это от 30 до 45 лет. Прошло "золотое время" злоумышленников, когда они активно окучивали пенсионеров. Да, этот сегмент их тоже интересует, но уже он для них не такой маржинальный. А вот средний возраст, даже, я бы сказал, начиная с 25 лет, - это та ниша, которая их крайне интересует", - сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Сычев пояснил, что россияне в этом возрасте имеют заработок и привыкли тратить свои средства, "не сильно заботясь о последствиях".
Первый замглавы департамента ЦБ также напомнил, что средний чек хищения злоумышленника у физлица составляет 10 тысяч рублей.
13 июля, 03:14ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу