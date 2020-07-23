Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200723/1574790149.html
Готовность очистных сооружений в Подольске составляет 78%
Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в городском округе Подольск завершена на 78%, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143364/20/1433642040_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_bc6eb7d44cb756bb9f093e5cb2642475.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/143364/20/1433642040_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_bc6eb7d44cb756bb9f093e5cb2642475.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/143364/20/1433642040_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_1fca3096333dd5338eee1ce7dc4377dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/143364/20/1433642040_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_1f95d854e47f04b13dc5407e4605abdd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Готовность очистных сооружений в Подольске составляет 78%

13:49 23.07.2020
22
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в городском округе Подольск завершена на 78%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы выполняются в ходе федерального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Производительность блока биологической очистки очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубических метров в сутки. Общий охват населения - 329 тысяч человек.
"Реконструкция очистных сооружений завершится раньше запланированного срока – уже в текущем году, а не в 2021, как по контракту. В завершающей стадии строительство блока биологической очистки производительностью 50 тысяч кубометров в сутки", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
В Верхневолжье в 2019 года введены в строй пять новых социальных объектов
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК ждет от стран Евросоюза проекты нацпланов восстановления от кризиса
Парад комбайнов завершил жатву ранних зерновых в Ростовской области
Донской колхоз завершил жатву парадом комбайнов
Строительство дороги
Руденя: в 2019 году в Верхневолжье ввели в строй 476 км дорог
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 187
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Межпарламентский союз перенес на год встречу спикеров
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
В Югре опровергли данные об испытании вакцины от COVID-19 на чиновниках
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом приблизилось к 770 тысячам
Марфо-Мариинская обитель милосердия
РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса
Московский НПЗ
Собянин отметил снижение вредного воздействия Московского НПЗ на экологию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали ЦИК вопрос об опросе о многодневном голосовании
Вид на Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной
Продажа масок в Брюсселе
В Бельгии ужесточили меры по противодействию коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния