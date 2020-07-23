Готовность очистных сооружений в Подольске составляет 78%

Работы выполняются в ходе федерального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Производительность блока биологической очистки очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубических метров в сутки. Общий охват населения - 329 тысяч человек.

"Реконструкция очистных сооружений завершится раньше запланированного срока – уже в текущем году, а не в 2021, как по контракту. В завершающей стадии строительство блока биологической очистки производительностью 50 тысяч кубометров в сутки", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.