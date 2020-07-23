Крашенинников исключил преследование в России однополых пар

"В Семейном кодексе этот вопрос решен - у нас не могут лица одного пола заключать брак. Они могут жить вместе, у них могут быть любые отношения, но брака быть не может. Мы просто подняли это на конституционной уровень с тем, чтобы, может быть, через какое-то количество лет кто-то в Семейный кодекс не вносил таких поправок", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.