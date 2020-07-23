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Крашенинников исключил преследование в России однополых пар
В России не собираются преследовать по закону однополые пары, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:49
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РИА Новости
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павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников исключил преследование в России однополых пар

13:49 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В России не собираются преследовать по закону однополые пары, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.
"В Семейном кодексе этот вопрос решен - у нас не могут лица одного пола заключать брак. Они могут жить вместе, у них могут быть любые отношения, но брака быть не может. Мы просто подняли это на конституционной уровень с тем, чтобы, может быть, через какое-то количество лет кто-то в Семейный кодекс не вносил таких поправок", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.
Он добавил, что вопрос не в том, что "кого-то кто-то решил ущемлять". По его словам, "никто не собирается кого-то там преследовать в уголовном порядке, административном, еще каком-то".
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