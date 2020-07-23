https://ria.ru/20200723/1574790094.html
Крашенинников исключил преследование в России однополых пар
В России не собираются преследовать по закону однополые пары, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:49
2020-07-23T13:49
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
В России не собираются преследовать по закону однополые пары, заявил глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол.
"В Семейном кодексе этот вопрос решен - у нас не могут лица одного пола заключать брак. Они могут жить вместе, у них могут быть любые отношения, но брака быть не может. Мы просто подняли это на конституционной уровень с тем, чтобы, может быть, через какое-то количество лет кто-то в Семейный кодекс не вносил таких поправок", - сказал Крашенинников в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.
Он добавил, что вопрос не в том, что "кого-то кто-то решил ущемлять". По его словам, "никто не собирается кого-то там преследовать в уголовном порядке, административном, еще каком-то".