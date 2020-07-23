В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Утечки данных россиян из банков случались, однако они не были масштабными, россияне сами оставляют в социальных сетях достаточное количество данных для работы злоумышленников, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Не могу отрицать, что утечки у банков случались, но масштаб тех утечек, которые мы, правоохранительные органы и банки зафиксировали, не идет ни в какое сравнение с тем объемом обзвона, который мы фиксируем", - сказал Сычев, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Первый замглавы департамента ЦБ отметил, что источниками информации для мошенников является огромное количество информации, которое циркулирует в различных базах и сетях. "Мы с вами оставляем огромное количество данных в соцсетях, включая телефон, адреса электронной почты, дату рождения. Этого более чем достаточно, чтобы злоумышленники могли активно работать", - пояснил он.
Сычев указал, что мошенникам для начала разговора нужно знать лишь имя и номер телефона своей жертвы. Другие дополнительные данные используются в редких случаях.