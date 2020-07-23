В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах

"Не могу отрицать, что утечки у банков случались, но масштаб тех утечек, которые мы, правоохранительные органы и банки зафиксировали, не идет ни в какое сравнение с тем объемом обзвона, который мы фиксируем", - сказал Сычев, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".