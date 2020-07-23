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В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах
Утечки данных россиян из банков случались, однако они не были масштабными, россияне сами оставляют в социальных сетях достаточное количество данных для работы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:16
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
технологии
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154990/01/1549900130_0:84:2905:1718_1400x0_80_0_0_55998e8cb21bb5375c2f49827c9443ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
артем сычев, центральный банк рф (цб рф), технологии, общество

В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах

14:16 23.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Утечки данных россиян из банков случались, однако они не были масштабными, россияне сами оставляют в социальных сетях достаточное количество данных для работы злоумышленников, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Не могу отрицать, что утечки у банков случались, но масштаб тех утечек, которые мы, правоохранительные органы и банки зафиксировали, не идет ни в какое сравнение с тем объемом обзвона, который мы фиксируем", - сказал Сычев, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Первый замглавы департамента ЦБ отметил, что источниками информации для мошенников является огромное количество информации, которое циркулирует в различных базах и сетях. "Мы с вами оставляем огромное количество данных в соцсетях, включая телефон, адреса электронной почты, дату рождения. Этого более чем достаточно, чтобы злоумышленники могли активно работать", - пояснил он.
Сычев указал, что мошенникам для начала разговора нужно знать лишь имя и номер телефона своей жертвы. Другие дополнительные данные используются в редких случаях.
Девушка со смартфоном
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииОбщество
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