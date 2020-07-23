Тверскую область в 2019 году посетили более 1,7 млн туристов

"В 2019 году продолжился рост количества мест размещения туристов и объём налогов, уплаченных предприятиями отрасли. Акцент в отрасли был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии – на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другим", – сказал глава региона, выступая в четверг перед депутатами областного Законодательного собрания с отчетом о работе за 2019 год.