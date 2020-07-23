Тверскую область в 2019 году посетили более 1,7 млн туристов

ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. Тверскую область в прошлом году посетили миллион семьсот тысяч туристов, что на 13% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Он назвал туристическую отрасль одним из приоритетных направлений экономики Верхневолжья.
"В 2019 году продолжился рост количества мест размещения туристов и объём налогов, уплаченных предприятиями отрасли. Акцент в отрасли был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии – на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другим", – сказал глава региона, выступая в четверг перед депутатами областного Законодательного собрания с отчетом о работе за 2019 год.
Руденя напомнил, что в прошлом году началась реализация инвестиционного проекта "Кластер круизного туризма и отдыха "Волжское море", вошедшего в федеральную программу развития туризма. В этом году продолжается строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры. Ведётся работа с потенциальными инвесторами по привлечению к созданию объектов туристической индустрии на территории кластера. Ключевыми инвестором стала государственная корпорация ВЭБ.РФ.
Также важным событием в 2019-м году стало создание нового межрегионального туристического маршрута "Государева дорога". Кроме того, началась реализация крупного международного проекта по воссозданию исторической застройки города Торжка.