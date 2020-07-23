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Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против исключения "дня тишины" из избирательного законодательства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:00
валентина матвиенко
политика
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валентина матвиенко, политика

Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах

13:44 23.07.2020 (обновлено: 14:00 23.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против исключения "дня тишины" из избирательного законодательства.
"День тишины" соответствует международной практике. У каждого кандидата есть достаточно времени для ведения избирательной кампании", - сказала сенатор на итоговом брифинге в четверг.
По ее словам, один день нужно дать избирателям, чтобы в тишине осмыслить, подумать, определиться со своим выбором. Нужно дать время и избирательным комиссиям подготовиться к процессу голосования, добавила она.
"Я против исключения "дня тишины", - заключила она.
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Валентина МатвиенкоПолитика
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