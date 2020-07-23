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Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась против исключения "дня тишины" из избирательного законодательства. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:44
2020-07-23T14:00
валентина матвиенко
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, политика