Матвиенко: у Дегтярева есть шанс решить проблемы Хабаровского края

"Что касается Михаила Владимировича Дегтярева, то, конечно же, ему дан огромный шанс проявить себя, показать и вникнуть в те проблемы, которые есть накопившиеся, через диалог с людьми и людьми разными. Надо уметь слышать и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, и тех, кто имеет иную точку зрения", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что власти РФ, в том числе Совет Федерации, безусловно, будут оказывать "всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, они во многом справедливы".

"Он с желанием пошел на эту работу, он активно начал, у него есть год до следующего единого дня голосования, который продет в сентябре 2021 года, для того чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, и тогда это позволит ему избраться губернатором. Сейчас оценки давать рано. Очень хочется искренне пожелать, чтобы у него все получилось, чтобы он реализовал себя, чтобы хабаровчане видели эффективного руководителя, защитника интересов края. И тогда он обречен на успех", - сказала она.