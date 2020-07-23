Матвиенко: у Дегтярева есть шанс решить проблемы Хабаровского края

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва есть шанс решить проблемы региона через диалог с жителями, ему надо выслушать их, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается Михаила Владимировича Дегтярева, то, конечно же, ему дан огромный шанс проявить себя, показать и вникнуть в те проблемы, которые есть накопившиеся, через диалог с людьми и людьми разными. Надо уметь слышать и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, и тех, кто имеет иную точку зрения", - сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что власти РФ, в том числе Совет Федерации, безусловно, будут оказывать "всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, они во многом справедливы".
"Надо оказать серьезную поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края, с тем чтобы имеющийся потенциал работал на людей", - сказала Матвиенко.
20 июля, 15:45Биография Михаила Дегтярева
По ее словам, все зависит сейчас от Дегтярева.
"Он с желанием пошел на эту работу, он активно начал, у него есть год до следующего единого дня голосования, который продет в сентябре 2021 года, для того чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, и тогда это позволит ему избраться губернатором. Сейчас оценки давать рано. Очень хочется искренне пожелать, чтобы у него все получилось, чтобы он реализовал себя, чтобы хабаровчане видели эффективного руководителя, защитника интересов края. И тогда он обречен на успех", - сказала она.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.
С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Митинги проходят в условиях запрета массовых акций в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.