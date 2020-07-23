Франция готова помочь Ливану выйти из кризиса после реформ

"В устном послании президент Франции заявил о поддержки Ливана его страной в сложившейся сложной ситуации, как это всегда было на протяжении многих лет. Ле Дриан рассказал о намерении Франции помочь после проведения необходимых для Ливана реформ", - пишет пресс-служба.

Глава французского МИД также отметил, что договоренности конференции "Кедр" по-прежнему актуальны и их можно активизировать равномерно с проведением реформ, на которые согласилось ливанское правительство во время последней конференции в Париже.