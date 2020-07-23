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Франция готова помочь Ливану выйти из кризиса после реформ
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан передал устное послание президенту Ливана Мишелю Ауну от его французского коллеги Эммануэля Макрона с заявлением РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:45
мишель аун
эммануэль макрон
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франция
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мишель аун, эммануэль макрон, жан-ив ле дриан, франция, бейрут, париж, в мире

Франция готова помочь Ливану выйти из кризиса после реформ

13:45 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан передал устное послание президенту Ливана Мишелю Ауну от его французского коллеги Эммануэля Макрона с заявлением о готовности Парижа помочь Бейруту справиться с экономическим кризисом при проведении определенных реформ, сообщает пресс-служба президентского дворца.
"В устном послании президент Франции заявил о поддержки Ливана его страной в сложившейся сложной ситуации, как это всегда было на протяжении многих лет. Ле Дриан рассказал о намерении Франции помочь после проведения необходимых для Ливана реформ", - пишет пресс-служба.
Глава французского МИД также отметил, что договоренности конференции "Кедр" по-прежнему актуальны и их можно активизировать равномерно с проведением реформ, на которые согласилось ливанское правительство во время последней конференции в Париже.
Международная конференция в поддержку экономики Ливана "Кедр" прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.
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Мишель АунЭммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианФранцияБейрутПарижВ мире
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