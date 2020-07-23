Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574789640.html
В Греции оценили обстановку в Восточном Средиземноморье
Ситуация в регионе Восточного Средиземноморья спустя двое суток после турецкого оповещения об исследованиях в районе острова Кастелоризо остается стабильной,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:43
кириакос мицотакис
никос анастасиадис
мид турции
кипр
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568573828_0:180:1920:1260_1400x0_80_0_0_2679ff83ee06c81591bb1772f395e78c.jpg
https://ria.ru/20200722/1574697706.html
https://ria.ru/20200722/1574684102.html
кипр
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568573828_0:180:1920:1260_1400x0_80_0_0_2679ff83ee06c81591bb1772f395e78c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568573828_0:0:1920:1440_1400x0_80_0_0_49b5c3db5a338af4cf8a22d3e74282e8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568573828_240:0:1680:1440_1400x0_80_0_0_215073f443db6ce37a4f692dba9d2576.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кириакос мицотакис, никос анастасиадис, мид турции, кипр, греция, в мире

В Греции оценили обстановку в Восточном Средиземноморье

13:43 23.07.2020
1321
© Фото : Pixabay/Esteban62Остров Кос в Греции
Остров Кос в Греции
© Фото : Pixabay/Esteban62
АФИНЫ, 23 июл – РИА Новости. Ситуация в регионе Восточного Средиземноморья спустя двое суток после турецкого оповещения об исследованиях в районе острова Кастелоризо остается стабильной, правительство Греции следим за развитием ситуации и предпринимает меры на всех направлениях, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. Турция назвала претензии Греции по поводу сейсмических исследований необоснованными.
Шторм на побережье Средиземного моря
22 июля, 10:37
Турция отвергла претензии Греции в связи с исследованиями в море
"Сегодня, через двадцать четыре часа после выпуска нелегального турецкого Navtex, обстановка остается стабильной. Мы следим за ней с самообладанием и готовностью", - сказал Петсас.
"В то же время правительство принимает на национальном и международном уровне все необходимые инициативы. Греция, как подчеркнул премьер-министр Кириакос Мицотакис с первого момента, движется с уверенностью и абсолютной готовностью. Правительство указывает, что объявление о турецких исследованиях в части греческого континентального шельфа новым незаконным Navtex представляет собой эскалацию напряженности в регионе. В то же время оно демонстрирует упорство Турции в нарушениях и ее полное презрение к международному праву", - сказал Петсас.
Турецкие военные
22 июля, 01:18
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
По его словам, правительство заявляет, что Греция не допустит нарушения своего суверенитета и сделает все необходимое для защиты своих суверенных прав.
Официальный представитель правительства сообщил о международных контактах правительства Греции.
Премьер-министр Мицотакис провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ранее у него были телефонные разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом для координации действий Греции и Кипра в связи с визитом президента Кипра в Париж. Во вторник он связался с канцлером Германии Ангелой Меркель, а министр национальной обороны Никос Панайотопулос связался со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщил Пестас.
"Наше посольство в Анкаре уже заявило протест МИД Турции, в то время как наши представители уже поднимали этот вопрос в ЕС, НАТО и ООН, а также в столицах постоянных членов Совета Безопасности ООН", - сказал он.
На вопрос, планируется ли разговор премьера Греции с президентом США так же, как с российским президентом, официальный представитель ответил, что о контактах премьера с иностранными лидерами сообщается.
На просьбу прокомментировать заявление госдепартамента США о "спорных водах", где намерена вести сейсморазведку Турция, Петсас ответил: "Вы все знаете, что уже длительное время, много десятилетий Греция и соседняя страна Турция имеют только один спор – определение границ наших морских зон".
Петсас заявил также, что "Греция готова в любой момент защитить свои суверенные права".
331011
Обсудить 0
Кириакос МицотакисНикос АнастасиадисМИД ТурцииКипрГрецияВ мире
Рекомендуем
Хакер за компьютером
В России активизировались продвинутые хакеры из КНДР
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко считает, что Совфед поддержит закон о трехдневном голосовании
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: у Дегтярева есть шанс решить проблемы Хабаровского края
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: западные страны пытаются интерпретировать международное право
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье
Визит президента РФ В. Путина в Грецию
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию в Восточном Средиземноморье
Девушка со смартфоном и банковской картой
В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников
Шторм на побережье Средиземного моря
Турция отвергла претензии Греции в связи с исследованиями в море
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии подожгли автомобиль посольства Армении
Собор Святой Софии в Стамбуле
Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии
Турецкие военные
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния