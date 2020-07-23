В Греции оценили обстановку в Восточном Средиземноморье

АФИНЫ, 23 июл – РИА Новости. Ситуация в регионе Восточного Средиземноморья спустя двое суток после турецкого оповещения об исследованиях в районе острова Ситуация в регионе Восточного Средиземноморья спустя двое суток после турецкого оповещения об исследованиях в районе острова Кастелоризо остается стабильной, правительство Греции следим за развитием ситуации и предпринимает меры на всех направлениях, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. Турция назвала претензии Греции по поводу сейсмических исследований необоснованными.

"Сегодня, через двадцать четыре часа после выпуска нелегального турецкого Navtex, обстановка остается стабильной. Мы следим за ней с самообладанием и готовностью", - сказал Петсас.

"В то же время правительство принимает на национальном и международном уровне все необходимые инициативы. Греция, как подчеркнул премьер-министр Кириакос Мицотакис с первого момента, движется с уверенностью и абсолютной готовностью. Правительство указывает, что объявление о турецких исследованиях в части греческого континентального шельфа новым незаконным Navtex представляет собой эскалацию напряженности в регионе. В то же время оно демонстрирует упорство Турции в нарушениях и ее полное презрение к международному праву", - сказал Петсас.

По его словам, правительство заявляет, что Греция не допустит нарушения своего суверенитета и сделает все необходимое для защиты своих суверенных прав.

Официальный представитель правительства сообщил о международных контактах правительства Греции.

Премьер-министр Мицотакис провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ранее у него были телефонные разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом для координации действий Греции и Кипра в связи с визитом президента Кипра в Париж. Во вторник он связался с канцлером Германии Ангелой Меркель, а министр национальной обороны Никос Панайотопулос связался со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщил Пестас.

"Наше посольство в Анкаре уже заявило протест МИД Турции, в то время как наши представители уже поднимали этот вопрос в ЕС, НАТО и ООН, а также в столицах постоянных членов Совета Безопасности ООН", - сказал он.

На вопрос, планируется ли разговор премьера Греции с президентом США так же, как с российским президентом, официальный представитель ответил, что о контактах премьера с иностранными лидерами сообщается.

На просьбу прокомментировать заявление госдепартамента США о "спорных водах", где намерена вести сейсморазведку Турция, Петсас ответил: "Вы все знаете, что уже длительное время, много десятилетий Греция и соседняя страна Турция имеют только один спор – определение границ наших морских зон".