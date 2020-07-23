Матвиенко считает, что Совфед поддержит закон о трехдневном голосовании

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко , считает, что СФ на пленарном заседании в пятницу поддержит закон, позволяющий проводить голосование на выборах в течение 2-3 дней.

"Я думаю, что завтра этот закон будет поддержан. Это была моя точка зрения, это очень удобно, чтобы люди могли придти на выборы и проголосовать", - сказала Матвиенко на итоговом брифинге.

Она подчеркнула, что в данном случае надо думать об интересах избирателя.

Матвиенко также не ожидает увеличения количества нарушений из-за того, что голосование может быть растянуто на несколько дней. "Основная мотивировка оппонентов закона - что для недобросовестных организаторов расширяются возможности для махинаций. Но у нас есть жесткий закон, предусматривающий ответственность, вплоть до уголовной", - сказала она.

Спикер СФ полагает, что нужно принимать дополнительные меры для обеспечения большей прозрачности выборов. "Нужно расширять количество наблюдателей, общественных гражданских организаций, чтобы они убедились, что выборы проходят в соответствии с законодательством", - сказала она.

Парламентарий также считает, что закон потребует принятия дополнительных нормативных актов. "Нужно подумать об увеличении членов избирательных комиссий, оплате их труда", - сказала Матвиенко.