В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН

УФА, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по области.
"По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны еще два фигуранта – главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин. Ранее по данному уголовному делу уже привлечены в качестве обвиняемых заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин", - говорится в сообщении СУСК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в июле обвиняемые, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от них часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Незаконно получив себе часть материальных премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.
"В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщает нижегородский следком.
Сычев и Вахонин ранее были арестованы до 6 сентября по делу об "откатах" от подчиненных.