В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН

"По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны еще два фигуранта – главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин. Ранее по данному уголовному делу уже привлечены в качестве обвиняемых заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин", - говорится в сообщении СУСК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в июле обвиняемые, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от них часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Незаконно получив себе часть материальных премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.