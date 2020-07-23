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В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:41
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН

13:41 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН по региону в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по области.
"По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны еще два фигуранта – главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник ФЭО Евгений Зюзин. Ранее по данному уголовному делу уже привлечены в качестве обвиняемых заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин", - говорится в сообщении СУСК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в июле обвиняемые, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от них часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Незаконно получив себе часть материальных премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.
"В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщает нижегородский следком.
Сычев и Вахонин ранее были арестованы до 6 сентября по делу об "откатах" от подчиненных.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
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