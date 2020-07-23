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Эксперты рассказали, как кэшбек поможет увеличить турпоток на Кузбасс
Турпоток на Кузбасс может вырасти на треть после внедрения программы стимулирования туристических поездок по России, сообщил министр туризма и молодежной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:20
2020-07-23T14:21
туризм
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новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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новокузнецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, новокузнецк, кемеровская область
КЕМЕРОВО, 23 июл — РИА Новости. Турпоток на Кузбасс может вырасти на треть после внедрения программы стимулирования туристических поездок по России, сообщил министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств — от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Позже со ссылкой на АТОР сообщалось, что программа будет предусмотрена для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В список регионов, для которых будет предусмотрен кешбэк, попала и Кемеровская область.
"Кузбасс одним из первых начал возобновлять деятельность туротрасли. Уже с 1 июня у нас открыты горнолыжные комплексы (которые пустовали с 30 марта), с 15 июня – и наши санатории. Пока вся инфраструктура работает только для жителей региона. Мы планируем, что поток туристов увеличится на 30 процентов", – сказал РИА Новости Пятовский.
По его словам, например, горнолыжный курорт Шерегеш сейчас заполнен почти как зимой.
Министр отметил, что в настоящее время Ростуризм собирает предложения и пакеты от туроператоров и гостиниц, решаются вопросы и по технической стороне проекта.
"Вся дополнительная информация появится в скором времени, и мы будем рассказывать о том, как воспользоваться такой уникальной возможностью", – пояснил Пятовский.