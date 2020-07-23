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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы с утра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:38
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
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москва
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

13:38 23.07.2020
553
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы с утра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о грозе в Москве и Подмосковье действует с 9.00 до 21.00 24 июля.
Москва-река в районе Берсеневской и Пречистенской набережных
20 июля, 12:08
Умеренно, значит, комфортно. Синоптик о погоде в Москве до конца июля
001400
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)
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