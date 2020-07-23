https://ria.ru/20200723/1574789156.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы с утра до вечера пятницы, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:38
2020-07-23T13:38
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2b52a83103bfc343f49f58e06e3394af.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574587261.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2b52a83103bfc343f49f58e06e3394af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_76f7f9f79347b929911a2071c18dccbf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574703666_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8cb0dc22126abc58ffa469acd51a3e4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)