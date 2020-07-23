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Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Китаем
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII заседания диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив высокий... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:35
россия
единая россия
владимир путин
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коммунистическая партия китая
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, единая россия, владимир путин, китай, коммунистическая партия китая, в мире

Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Китаем

13:35 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII заседания диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив высокий уровень российско-китайских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире. Координация усилий Москвы и Пекина в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня способствует обеспечению международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.

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Президент отметил, что диалог по линии ведущих политических партий традиционно является важной составляющей российско-китайских связей. Путин подчеркнул, что "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая регулярно обмениваются опытом в сфере законотворческой деятельности и партийного строительства, прорабатывают взаимовыгодные проекты двустороннего сотрудничества на различных направлениях.
"Важно, что несмотря на ограничения, обусловленные продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, подобная совместная работа активно продолжается благодаря новым формам дистанционного общения", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными и содержательными, а выработанные идеи и инициативы послужат дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.
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РоссияЕдиная РоссияВладимир ПутинКитайКоммунистическая партия КитаяВ мире
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