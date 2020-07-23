Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Китаем

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников VIII заседания диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив высокий уровень российско-китайских отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире. Координация усилий Москвы и Пекина в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня способствует обеспечению международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что диалог по линии ведущих политических партий традиционно является важной составляющей российско-китайских связей. Путин подчеркнул, что "Единая Россия" и Коммунистическая партия Китая регулярно обмениваются опытом в сфере законотворческой деятельности и партийного строительства, прорабатывают взаимовыгодные проекты двустороннего сотрудничества на различных направлениях.
"Важно, что несмотря на ограничения, обусловленные продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, подобная совместная работа активно продолжается благодаря новым формам дистанционного общения", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными и содержательными, а выработанные идеи и инициативы послужат дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.