ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах

"Сотрудниками ФСБ РФ... в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в сообщении.