ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Сотрудниками ФСБ РФ... в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.
Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии. При задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Запрещенная в России террористическая организация