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ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:12
россия
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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россия, исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах

13:34 23.07.2020 (обновлено: 14:12 23.07.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"Сотрудниками ФСБ РФ... в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.
Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии. При задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Запрещенная в России террористическая организация
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