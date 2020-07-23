Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков

Военные оборудовали танки специальными воздуховодами, после чего механики-водители, ориентируясь по приборам, смогли преодолеть водную преграду шириной более 70 метров и глубиной до пяти метров. Также экипажи отработали спасение людей и эвакуацию танка со дна реки.