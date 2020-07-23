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Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков
В рамках учений Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области танкисты обучались вождению танка под водой.
2020-07-23T13:33
видео
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков
В рамках учений Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области танкисты обучались вождению танка под водой. Военные оборудовали танки специальными воздуховодами, после чего механики-водители, ориентируясь по приборам, смогли преодолеть водную преграду шириной более 70 метров и глубиной до пяти метров. Также экипажи отработали спасение людей и эвакуацию танка со дна реки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, видео, безопасность
Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков
В рамках учений Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области танкисты обучались вождению танка под водой.
2020-07-23T13:36
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Маскировка под водой: военные отработали подводное вождение танков

13:36 23.07.2020
609
В рамках учений Центрального военного округа (ЦВО) в Оренбургской области танкисты обучались вождению танка под водой.
Военные оборудовали танки специальными воздуховодами, после чего механики-водители, ориентируясь по приборам, смогли преодолеть водную преграду шириной более 70 метров и глубиной до пяти метров. Также экипажи отработали спасение людей и эвакуацию танка со дна реки.
5610122
ВидеоБезопасность
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