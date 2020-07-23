Руденя: за 8 лет в Верхневолжье создадут более 20 тыс новых рабочих мест

ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В 2019 году в Тверской области были реализованы 13 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 10 миллиардов рублей и созданием 1150 рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, представляя в Законодательном собрании региона отчет о работе за прошлый год.
"Основными инвестиционно привлекательными отраслями являлись сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика", – сказал глава региона.
По его словам, всего перечень реализуемых и планируемых к реализации до 2028 года инвестиционных проектов на территории Тверской области содержит 72 крупных и значимых инвестиционных проекта. Заявленный объём инвестиций – 120 миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 20 тысяч.
Губернатор напомнил, что в области запланировано создание машиностроительного кластера, который объединит Тверской вагоностроительный завод, восстановленный Торжокский вагоностроительный завод и новый промышленный технопарк "КСК". Также ведётся работа по присвоению статуса территории опережающего социально-экономического развития городу Кувшиново.