Руденя: за 8 лет в Верхневолжье создадут более 20 тыс новых рабочих мест

"Основными инвестиционно привлекательными отраслями являлись сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика", – сказал глава региона.

По его словам, всего перечень реализуемых и планируемых к реализации до 2028 года инвестиционных проектов на территории Тверской области содержит 72 крупных и значимых инвестиционных проекта. Заявленный объём инвестиций – 120 миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 20 тысяч.