Житель Израиля предстанет перед судом за угрозы в адрес Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение в суд против жителя Цфата за угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба полиции.

"Полиция Израиля завершила допрос 29-летнего жителя Цфата, после того как он ранее опубликовал пост в одной из социальных сетей, вероятно, с угрозами причинить вред главе правительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы дела были переданы в прокуратуру и некоторое время назад прокуратура подала в мировой суд в Кирьят-Шмоне против него обвинительное заключение.

Ранее сообщалось об аресте 23-летнего жителя Нетании, подозреваемого в распространении в интернете угроз в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников.