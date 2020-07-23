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Житель Израиля предстанет перед судом за угрозы в адрес Нетаньяху
Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение в суд против жителя Цфата за угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:30
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353
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биньямин нетаньяху, израиль, в мире

Житель Израиля предстанет перед судом за угрозы в адрес Нетаньяху

13:30 23.07.2020
233
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение в суд против жителя Цфата за угрозы в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила пресс-служба полиции.
"Полиция Израиля завершила допрос 29-летнего жителя Цфата, после того как он ранее опубликовал пост в одной из социальных сетей, вероятно, с угрозами причинить вред главе правительства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
19 июля, 09:49
В Иерусалиме возобновилось судебное заседание по делам Нетаньяху
Материалы дела были переданы в прокуратуру и некоторое время назад прокуратура подала в мировой суд в Кирьят-Шмоне против него обвинительное заключение.
Ранее сообщалось об аресте 23-летнего жителя Нетании, подозреваемого в распространении в интернете угроз в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников.
Нетаньяху ранее неоднократно подавал жалобы в полицию на угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи в социальных сетях.
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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