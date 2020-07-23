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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200723/1574787989.html
Официальный курс евро вырос до 82,19 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 59,9 копейки - до 82,1893 рубля, курс доллара поднялся на 17,49 копейки - до 70,963... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:160:3052:1876_1400x0_80_0_0_786fadbea6da891d517cf81ac4ae4d1f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро вырос до 82,19 рубля

13:58 23.07.2020
1804
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло с символикой евро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 59,9 копейки - до 82,1893 рубля, курс доллара поднялся на 17,49 копейки - до 70,963 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 36,6 копейки, составив 76,0148 рубля.
Российские рубли
17 января 2017, 17:11
Как формируется курс рубля
330009
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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