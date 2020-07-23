https://ria.ru/20200723/1574787989.html
Официальный курс евро вырос до 82,19 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 59,9 копейки - до 82,1893 рубля, курс доллара поднялся на 17,49 копейки - до 70,963... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:58
2020-07-23T13:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20170117/1485893519.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:160:3052:1876_1400x0_80_0_0_786fadbea6da891d517cf81ac4ae4d1f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика