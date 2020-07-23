В Полтаве готовы к силовому решению ситуации с захватом заложника

КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что выполнить требование захватчика заложника в Полтаве невозможно, правоохранители готовы к силовому разрешению ситуации.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины является избежание уголовной ответственности.
"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".