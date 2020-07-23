В Полтаве готовы к силовому решению ситуации с захватом заложника

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в четверг в эфире телеканала "Наш".