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СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Тринадцать человек подали жалобу канцлеру юстиции Финляндии на действия премьер-министра страны Санны Марин во время недавнего саммита ЕС, где был согласован... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:16
коронавирус covid-19
санна марин
саммит ес в брюсселе
еврокомиссия
евросоюз
финляндия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156232/56/1562325656_0:7:2806:1585_1400x0_80_0_0_69b796ed2bb7b85d16ffc1530700bdab.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, санна марин, саммит ес в брюсселе, еврокомиссия, евросоюз, финляндия, в мире

СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек

13:19 23.07.2020 (обновлено: 14:16 23.07.2020)
4799
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тринадцать человек подали жалобу канцлеру юстиции Финляндии на действия премьер-министра страны Санны Марин во время недавнего саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.
Жалобу, в том числе, подал депутат от партии "Истинные финны" Себастьян Тюнккюнен. Авторы большинства обращений считают, что премьер страны действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.
На саммите ЕС сыграли вничью
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На саммите ЕС "сыграли вничью"
В минувший вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия) конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро - субсидии, 360 миллиардов - займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Санна МаринСаммит ЕС в БрюсселеЕврокомиссияЕвросоюзФинляндияВ мире
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