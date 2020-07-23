https://ria.ru/20200723/1574786467.html
Том Круз начал переговоры о съемках "Миссия невыполнима 7" в Норвегии
Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:55
2020-07-23T13:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том круз, норвегия
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости
. Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", сообщает
Deadline.
Он обсудил возможность приступить к съемкам уже этой осенью с министром культуры страны Абидом Раджой, который выложил
в твиттер кусочек своего разговора с актером.
"Это прекрасная страна, мне не терпится снова здесь оказаться. И мне, и всей съемочной группе", — сказал Том Круз.
Министр культуры написал в твиттере, что и он надеется на то, что "Том Круз и "Миссия невыполнима" вернутся в Норвегию".
Однако окончательное решение остается за правительством страны.
"Из-за коронавируса прямо сейчас не получится приехать в Норвегию так, как это можно было сделать раньше. Нам нужно принять определенные меры, перед тем как давать разрешение на съемки", — пояснил министр культуры.
В Норвегии частично снималась предыдущая лента франшизы "Миссия невыполнима: Последствия".