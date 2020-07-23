Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200723/1574786467.html
Том Круз начал переговоры о съемках "Миссия невыполнима 7" в Норвегии
Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", сообщает Deadline. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
том круз
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_128:0:2048:1080_1400x0_80_0_0_3d302cf5ee91df300cb60aa63faccb8e.jpg
https://ria.ru/20200522/1571804560.html
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_128:0:2048:1080_1400x0_80_0_0_3d302cf5ee91df300cb60aa63faccb8e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_650:263:1740:1080_1400x0_80_0_0_784b155215a67227823be5fa73cee568.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574780955_886:138:1828:1080_1400x0_80_0_0_c57670874c4cb89089ec8fda7bd922d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, том круз, норвегия

Том Круз начал переговоры о съемках "Миссия невыполнима 7" в Норвегии

13:55 23.07.2020
65
© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
© Paramount Pictures (2018)
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", сообщает Deadline.
Он обсудил возможность приступить к съемкам уже этой осенью с министром культуры страны Абидом Раджой, который выложил в твиттер кусочек своего разговора с актером.
"Это прекрасная страна, мне не терпится снова здесь оказаться. И мне, и всей съемочной группе", — сказал Том Круз.
Министр культуры написал в твиттере, что и он надеется на то, что "Том Круз и "Миссия невыполнима" вернутся в Норвегию".
Однако окончательное решение остается за правительством страны.
"Из-за коронавируса прямо сейчас не получится приехать в Норвегию так, как это можно было сделать раньше. Нам нужно принять определенные меры, перед тем как давать разрешение на съемки", — пояснил министр культуры.
В Норвегии частично снималась предыдущая лента франшизы "Миссия невыполнима: Последствия".
Николас Холт и Эсай Моралес
22 мая, 04:08Культура
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"
200001
КультураКино и сериалыНовости культурыТом КрузНорвегия
Рекомендуем
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Закрытие 65-го Каннского кинофестиваля
Кайли Миноуг выложила в Сеть новую песню
Кадр из сериала Перри Мейсон
Сериал "Перри Мейсон" продлили на второй сезон
Южнокорейская группа BTS
Группа BTS установила рекорд Гиннесса по числу зрителей онлайн-концерта
Амфора, обнаруженная во время проверки рыбного магазина в Аликанте
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи
Алла Пугачева
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
На выпускном в Москве выступят более 40 артистов
Группа One Direction на телеканале АВС Доброе утро, Америка
One Direction отмечают десятилетие
Headie One x Drake - Only You Freestyle
Вышел клип на совместный трек Дрейка и Headie one "Only you freestyle"
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
Мик Джаггер рассказал о работе над новыми песнями
Ян Вермеер «Вид Делфта» (1660-1661)
Астроном определил, когда был написан "Вид Делфта" Яна Вермеера
Иван Охлобыстин
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США
Билли Айлиш рассказала, как с годами изменились ее религиозные убеждения
Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Кадр из сериала Дивный новый мир
О дивный новый мир стриптиза: премьеры сериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния