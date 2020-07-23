Том Круз начал переговоры о съемках "Миссия невыполнима 7" в Норвегии

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", . Том Круз рассчитывает вернуться в Норвегию для съемок части фильма "Миссия невыполнима 7", сообщает Deadline.

Он обсудил возможность приступить к съемкам уже этой осенью с министром культуры страны Абидом Раджой, который выложил в твиттер кусочек своего разговора с актером.

"Это прекрасная страна, мне не терпится снова здесь оказаться. И мне, и всей съемочной группе", — сказал Том Круз.

Министр культуры написал в твиттере, что и он надеется на то, что "Том Круз и "Миссия невыполнима" вернутся в Норвегию".

Однако окончательное решение остается за правительством страны.

"Из-за коронавируса прямо сейчас не получится приехать в Норвегию так, как это можно было сделать раньше. Нам нужно принять определенные меры, перед тем как давать разрешение на съемки", — пояснил министр культуры.