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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 41 275
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1112, до 41 275, всего с начала пандемии умерли 2126 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:18
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 41 275

13:18 23.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1112, до 41 275, всего с начала пандемии умерли 2126 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 40 163 случаях заражения, 2101 из которых стал летальным.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 41 275 случаях заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2126 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗРумынияВ мире
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