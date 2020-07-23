https://ria.ru/20200723/1574786034.html
ЕР обсудит с Голиковой проект о регулировании аптечного рынка
Фракция "Единая Россия" на следующей неделе обсудит с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой законопроект о регулировании аптечного рынка, заявил первый зампред... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:12
2020-07-23T13:12
татьяна голикова
андрей исаев
госдума рф
единая россия
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, андрей исаев, госдума рф, единая россия, экономика