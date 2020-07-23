Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574786034.html
ЕР обсудит с Голиковой проект о регулировании аптечного рынка
Фракция "Единая Россия" на следующей неделе обсудит с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой законопроект о регулировании аптечного рынка, заявил первый зампред... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:12
татьяна голикова
андрей исаев
госдума рф
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268914_0:75:2047:1226_1400x0_80_0_0_ab20a14e6b9cc1ee01001946d6fb965b.jpg
https://ria.ru/20200604/1572434690.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268914_0:75:2047:1226_1400x0_80_0_0_ab20a14e6b9cc1ee01001946d6fb965b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268914_0:0:2047:1536_1400x0_80_0_0_bc5cf8854eccc8b07cf539634d0b9bd8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564268914_0:0:2047:2048_1400x0_80_0_0_54bd88b534823cfd4593390c7a0b9743.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна голикова, андрей исаев, госдума рф, единая россия, экономика

ЕР обсудит с Голиковой проект о регулировании аптечного рынка

13:12 23.07.2020
143
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" на следующей неделе обсудит с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой законопроект о регулировании аптечного рынка, заявил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
"Нами заработан системный закон, который регулирует деятельность, в частности, аптечных сетей и всего аптечного рынка. Мы ждем отзыва правительства. И на следующей неделе договорились обсудить законопроект с вице-премьером по социальной политике Татьяной Алексеевной Голиковой", - сказал Исаев в ходе онлайн-брифинга об итогах весенней сессии Госдумы и планах на осеннюю сессию.
По его словам, во фракции рассчитывают, что закон будет принят в осеннюю сессию.
Девушка с ноутбуком
4 июня, 03:30
Роскачество рассказало, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках
110003
Обсудить 1
Татьяна ГоликоваАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал ввести санкции для урегулирования в Ливии
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет
Лондон
В Лондоне отметили рост числа новых случаев коронавируса
Девушка достает продукты из холодильника
Академик РАН рассказал, как правильно питаться
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 41 275
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: за 8 лет в Верхневолжье создадут более 20 тыс новых рабочих мест
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: в ФНБ к концу года будет не менее восьми триллионов рублей
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Председатель правления Фонда исследований реформ и развития CITIC Кун Дань
Москва и Пекин должны усилить сотрудничество, считает китайский эксперт
Храм Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области
Тверскую область в 2019 году посетили более 1,7 млн туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Здание Совета Федерации РФ
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния