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В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет
Прохожие обнаружили "подозрительный" пакет в Деснянском районе Киева, полицейские перекрыли движение и ждут прибытия взрывотехников, сообщила в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:09
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РИА Новости
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353
60
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киото (город), в мире

В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет

13:09 23.07.2020
250
© РИА Новости / СтрингерСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Прохожие обнаружили "подозрительный" пакет в Деснянском районе Киева, полицейские перекрыли движение и ждут прибытия взрывотехников, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Патрульной полиции.
"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении полиции в Telegram.
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Вчера, 12:55
Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева
Во вторник полицейские проверяли ряд сообщений о минировании в Одессе, Киеве и Харькове. Кроме того, пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.
В среду пресс-служба киевского метрополитена сообщила, что станцию "Вокзальная" закрыли, правоохранители проводили проверку. Пресс-служба метро не уточнила причину закрытия. При этом сайт "Киев Оперативный" сообщил, что возле метро обнаружили "подозрительный чемодан". После проверки станцию открыли, ничего подозрительного в чемодане не нашли. Кроме того, в среду пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители за день четыре раза выезжали из-за сообщений о подозрительных предметах в городе.
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