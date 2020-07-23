В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет

В среду пресс-служба киевского метрополитена сообщила, что станцию "Вокзальная" закрыли, правоохранители проводили проверку. Пресс-служба метро не уточнила причину закрытия. При этом сайт "Киев Оперативный" сообщил, что возле метро обнаружили "подозрительный чемодан". После проверки станцию открыли, ничего подозрительного в чемодане не нашли. Кроме того, в среду пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители за день четыре раза выезжали из-за сообщений о подозрительных предметах в городе.