В Киеве обнаружили "подозрительный" пакет

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Прохожие обнаружили "подозрительный" пакет в Деснянском районе Киева, полицейские перекрыли движение и ждут прибытия взрывотехников, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Патрульной полиции.
"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении полиции в Telegram.
Во вторник полицейские проверяли ряд сообщений о минировании в Одессе, Киеве и Харькове. Кроме того, пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская". Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции.
В среду пресс-служба киевского метрополитена сообщила, что станцию "Вокзальная" закрыли, правоохранители проводили проверку. Пресс-служба метро не уточнила причину закрытия. При этом сайт "Киев Оперативный" сообщил, что возле метро обнаружили "подозрительный чемодан". После проверки станцию открыли, ничего подозрительного в чемодане не нашли. Кроме того, в среду пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители за день четыре раза выезжали из-за сообщений о подозрительных предметах в городе.