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Распространение нового коронавируса
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В Лондоне отметили рост числа новых случаев коронавируса
Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом вновь стало расти в большинстве лондонских районов, свидетельствуют данные управления по охране... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, садик хан, коронавирусы, здоровье - общество, англия, лондон, в мире

В Лондоне отметили рост числа новых случаев коронавируса

13:09 23.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом вновь стало расти в большинстве лондонских районов, свидетельствуют данные управления по охране общественного здоровья Англии.
Согласно статистическим данным, показатель недельного прироста числа заболевших (неделя до 19 июля) вырос в 18 лондонских районах, снизился – в 14. Самый высокий показатель зафиксирован в Хакни и Сити - 16,3 случая на 100 тысяч человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель равнялся 5,2 случаям.
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Скорость распространения нового коронавируса
Вырос показатель в престижном районе Кенсингтон и Челси, показывавшем в начале пандемии самые высокие показатели уровня заражения в городе, а до недавнего времени – одни из самых низких. Сейчас на сто тысяч человек в районе приходится 3,2 заражения, тогда как на прошлой неделе было 2,6.
Самый низкий показатель заражения – в Кройдоне, всего один случай на сто тысяч человек. На предыдущей неделе показатель был существенно выше: 3,1.
Лондон в начале эпидемии регистрировал самое большое количество новых случаев заражения, однако на более поздних этапах ситуация в столице намного улучшилась. Всего в Лондоне диагноз был подтвержден более чем у 27 тысяч человек. Антитела к коронавирусу, согласно результатам исследований, имеются у 17% жителей британской столицы.
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Недавно британское правительство предоставило местным властям полномочия при необходимости вводить местный карантин: закрывать магазины, отменять мепроприятия и так далее. Мэр Лондона Садик Хан, однако, предупредил, что в Лондоне это будет сложно сделать технически.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Садик ХанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАнглияЛондонВ мире
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