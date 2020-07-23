В Лондоне отметили рост числа новых случаев коронавируса

ЛОНДОН, 23 июл – РИА Новости, Мария Табак. Количество новых выявленных случаев заражения Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом вновь стало расти в большинстве лондонских районов, свидетельствуют данные управления по охране общественного здоровья Англии

Согласно статистическим данным, показатель недельного прироста числа заболевших (неделя до 19 июля) вырос в 18 лондонских районах, снизился – в 14. Самый высокий показатель зафиксирован в Хакни и Сити - 16,3 случая на 100 тысяч человек, тогда как на прошлой неделе этот показатель равнялся 5,2 случаям.

Вырос показатель в престижном районе Кенсингтон и Челси, показывавшем в начале пандемии самые высокие показатели уровня заражения в городе, а до недавнего времени – одни из самых низких. Сейчас на сто тысяч человек в районе приходится 3,2 заражения, тогда как на прошлой неделе было 2,6.

Самый низкий показатель заражения – в Кройдоне, всего один случай на сто тысяч человек. На предыдущей неделе показатель был существенно выше: 3,1.

Лондон в начале эпидемии регистрировал самое большое количество новых случаев заражения, однако на более поздних этапах ситуация в столице намного улучшилась. Всего в Лондоне диагноз был подтвержден более чем у 27 тысяч человек. Антитела к коронавирусу, согласно результатам исследований, имеются у 17% жителей британской столицы.

Недавно британское правительство предоставило местным властям полномочия при необходимости вводить местный карантин: закрывать магазины, отменять мепроприятия и так далее. Мэр Лондона Садик Хан , однако, предупредил, что в Лондоне это будет сложно сделать технически.