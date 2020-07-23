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На Кубани число жертв коронавируса достигло ста человек
В Сочи умер 55-летний мужчина с коронавирусом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 на Кубани достигло 100 человек, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сочи
краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, сочи, краснодарский край

На Кубани число жертв коронавируса достигло ста человек

13:07 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. В Сочи умер 55-летний мужчина с коронавирусом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 на Кубани достигло 100 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что 55-летний мужчина в Сочи заболел 6 июля и первое время лечился самостоятельно. Позже его госпитализировали в городскую больницу №5 с внебольничной двусторонней пневмонией. После ухудшения самочувствия пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализ на коронавирус дал положительный результат.
"Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось… 55-летний житель курорта скончался в городской больнице №5… На сегодняшний день в регионе скончались 100 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 23 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО.
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Общее число заражений в регионе достигло 7508. При этом 6480 человек уже выписаны с выздоровлением. Ранее сообщалось, что из-за высокого числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти края возобновили ежедневные заседания оперативного штаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСочиКраснодарский край
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