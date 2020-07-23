На Кубани число жертв коронавируса достигло ста человек

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. В Сочи умер 55-летний мужчина с коронавирусом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 на Кубани достигло 100 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что 55-летний мужчина в Сочи заболел 6 июля и первое время лечился самостоятельно. Позже его госпитализировали в городскую больницу №5 с внебольничной двусторонней пневмонией. После ухудшения самочувствия пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

"Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось… 55-летний житель курорта скончался в городской больнице №5… На сегодняшний день в регионе скончались 100 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО.

Общее число заражений в регионе достигло 7508. При этом 6480 человек уже выписаны с выздоровлением. Ранее сообщалось, что из-за высокого числа выявляемых случаев заражения коронавирусом власти края возобновили ежедневные заседания оперативного штаба.