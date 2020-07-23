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В ОП призвали к системному реформированию органов опеки
Органы опеки в России требуют реформирования, системы подготовки этих кадров до сих пор нет, заявила член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:07
ирина волынец
павел крашенинников
общество
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РИА Новости
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353
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ирина волынец, павел крашенинников, общество

В ОП призвали к системному реформированию органов опеки

13:07 23.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИрина Волынец
Ирина Волынец
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ирина Волынец . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Органы опеки в России требуют реформирования, системы подготовки этих кадров до сих пор нет, заявила член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец.
Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. Крашенинников уточнил РИА Новости, что принять законопроект могут в осеннюю сессию.
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"Давно назрела необходимость системного реформирования органов (опеки — ред.), потому что у нас нет до сих пор нормальной системы подготовки этих кадров. Кто работает в этой службе, по каким критериям отбираются эти люди, каковы функции соответствия вот этим профессиональным стандартам - очень много вопросов", - рассказала Волынец в рамках "нулевых чтений" проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Часто, по словам Волынец, опека либо бездействует в случае необходимости срочного вмешательства, при этом остро реагируя на незначительные происшествия вроде временного отключения электроэнергии в квартире. В таких условиях предложенный законопроект требует детальной проработки.
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Ирина ВолынецПавел КрашенинниковОбщество
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