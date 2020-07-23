В ОП призвали к системному реформированию органов опеки

"Давно назрела необходимость системного реформирования органов (опеки — ред.), потому что у нас нет до сих пор нормальной системы подготовки этих кадров. Кто работает в этой службе, по каким критериям отбираются эти люди, каковы функции соответствия вот этим профессиональным стандартам - очень много вопросов", - рассказала Волынец в рамках "нулевых чтений" проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".