Адыгея сократит сроки исполнения программы расселения аварийного жилья

"Так, вместо ранее установленной даты (1 сентября 2025 года) аварийный жилой фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, должен быть полностью расселён уже до 31 декабря 2022 год", - отмечается в документе.

"В рамках подписанного соглашения мы сократили сроки исполнения программы более чем на два года. Однако с учётом растущих объёмов строительства в регионе, у нас есть все возможности, чтобы завершить эту работу уже к концу 2021 года. И такую задачу я сегодня поставил перед профильным министерством и главами муниципалитетов. Это важно для конкретных людей, семей, которые живут в аварийных домах, и которым не придётся ждать нового жилья несколько лет", – сказал Кумпилов.