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Республика Адыгея
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Адыгея сократит сроки исполнения программы расселения аварийного жилья
Соглашение, предусматривающее досрочное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в республике, подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:06
республика адыгея
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353
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общество

Адыгея сократит сроки исполнения программы расселения аварийного жилья

13:06 23.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Соглашение, предусматривающее досрочное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в республике, подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Так, вместо ранее установленной даты (1 сентября 2025 года) аварийный жилой фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, должен быть полностью расселён уже до 31 декабря 2022 год", - отмечается в документе.
Глава Адыгеи отметил, что сокращение сроков реализации программы будет очень значимым для жителей.
"В рамках подписанного соглашения мы сократили сроки исполнения программы более чем на два года. Однако с учётом растущих объёмов строительства в регионе, у нас есть все возможности, чтобы завершить эту работу уже к концу 2021 года. И такую задачу я сегодня поставил перед профильным министерством и главами муниципалитетов. Это важно для конкретных людей, семей, которые живут в аварийных домах, и которым не придётся ждать нового жилья несколько лет", – сказал Кумпилов.
Дом правительства Московской области
26 июня, 16:25Новости Подмосковья
План по расселению аварийного жилья обсудили в Подмосковье
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