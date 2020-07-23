Москва и Пекин должны усилить сотрудничество, считает китайский эксперт

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пекину и Москве в условиях давления со стороны Запада следует усилить технологическое сотрудничество и наращивать расчеты в нацвалютах, считает директор Центра по китайско-российскому стратегическому взаимодействию СИТИК Фонда по изучению реформ и развития Кун Дань.

Как сказал эксперт, после вспышки коронавируса США повели себя безответственно, разваливается старый мировой порядок, где доминируют Соединенные Штаты, но пока не сформирован новый. По его словам, сотрудничество РФ и КНР имеет мировое значение.

"Мы испытываем давление со стороны США, Россия подвергается (давлению) со стороны Запада уже много лет. Мы должны усилить сотрудничество. Во-первых, изменить ситуацию зависимости наших расчетных систем от долларов, наращивать объем расчетов в национальных валютах. Второе, усилить наше влияние в области ценообразования крупных сырьевых товаров, чтобы некоторые страны не выигрывали из-за волатильности цен на сырьевые товары", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Как отметил Кун Дань, Китаю и России также следует укреплять технологическое сотрудничество, чтобы покончить с блокировками со стороны Запада и минимизировать риски. Кроме этого, по его словам, Пекин и Москва должны усиливать сотрудничество в области информационной, продовольственной, биологической, энергетической и транспортной безопасности, чтобы внешние силы не могли разрушить сотрудничество двух стран.