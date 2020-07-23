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Москва и Пекин должны усилить сотрудничество, считает китайский эксперт
Пекину и Москве в условиях давления со стороны Запада следует усилить технологическое сотрудничество и наращивать расчеты в нацвалютах, считает директор Центра... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:03
россия
евразийский экономический союз
китай
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, евразийский экономический союз, китай, в мире

Москва и Пекин должны усилить сотрудничество, считает китайский эксперт

13:03 23.07.2020
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Председатель правления Фонда исследований реформ и развития CITIC Кун Дань
Председатель правления Фонда исследований реформ и развития CITIC Кун Дань
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пекину и Москве в условиях давления со стороны Запада следует усилить технологическое сотрудничество и наращивать расчеты в нацвалютах, считает директор Центра по китайско-российскому стратегическому взаимодействию СИТИК Фонда по изучению реформ и развития Кун Дань.
Как сказал эксперт, после вспышки коронавируса США повели себя безответственно, разваливается старый мировой порядок, где доминируют Соединенные Штаты, но пока не сформирован новый. По его словам, сотрудничество РФ и КНР имеет мировое значение.
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"Мы испытываем давление со стороны США, Россия подвергается (давлению) со стороны Запада уже много лет. Мы должны усилить сотрудничество. Во-первых, изменить ситуацию зависимости наших расчетных систем от долларов, наращивать объем расчетов в национальных валютах. Второе, усилить наше влияние в области ценообразования крупных сырьевых товаров, чтобы некоторые страны не выигрывали из-за волатильности цен на сырьевые товары", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".
Как отметил Кун Дань, Китаю и России также следует укреплять технологическое сотрудничество, чтобы покончить с блокировками со стороны Запада и минимизировать риски. Кроме этого, по его словам, Пекин и Москва должны усиливать сотрудничество в области информационной, продовольственной, биологической, энергетической и транспортной безопасности, чтобы внешние силы не могли разрушить сотрудничество двух стран.
Как добавил эксперт, двум странам необходимо совместно создавать региональный экономический порядок, продвигать сопряжение инициативы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС, укреплять сотрудничество по инфраструктурному развитию.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Китай обвинения отвергает. Пекин считает, что США намеренно пытаются помешать реализации торговой сделки между странами.
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РоссияЕвразийский экономический союзКитайВ мире
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