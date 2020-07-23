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В России снизилось количество "зайцев" на платных дорогах
Количество неоплаченных проездов по участкам платных трасс в России за полтора года снизилось почти в 30 раз, и в мае-июне доля "зайцев" составила 0,33% в общем РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:32
автодор
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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автодор, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), общество

В России снизилось количество "зайцев" на платных дорогах

13:32 23.07.2020
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© Фото : Автодор-Платные ДорогиАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© Фото : Автодор-Платные Дороги
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество неоплаченных проездов по участкам платных трасс в России за полтора года снизилось почти в 30 раз, и в мае-июне доля "зайцев" составила 0,33% в общем количестве проездов, говорится в сообщении госкомпании "Автодор", управляющей платными дорогами в стране.
"За полтора года почти в тридцать раз снизилось количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании "Автодор". Доля неплательщиков на трассах госкомпании в мае-июне этого года составила 0,33% в месяц", - сообщает госкомпания.
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Отмечается, что еще в начале 2019 года, до введения специальных мер по предотвращению неоплаченных проездов, доля таких нарушений составляла почти 10% от общей интенсивности в месяц, но после установки на всех пунктах взимания платы жестких шлагбаумов и системы фото- и видеофиксации к концу лета прошлого года их количество снизилось до 4%.
"Для предотвращения попыток проскочить за впереди идущим автомобилем, "Автодор" заменил все "мягкие" шлагбаумы на металлические стрелы и установил комплексы "Фотофиниш", которые фиксируют нарушения и проезды на красный сигнал светофора. Если водитель сознательно нарушает ПДД, его штрафуют на одну тысячу рублей, а за повторное такое нарушение в течение года - на пять тысяч рублей", - поясняет госкомпания.
В доверительном управлении "Автодора" находятся федеральные трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" и А105 (подъездная дорога к аэропорту "Домодедово"). Также госкомпания осуществляет строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области и новой скоростной трассы М12 (Москва-Нижний Новгород-Казань). Общая протяженность дорог в ведении "Автодора" превышает 3,5 тысячи километров, протяженность платных участков – более 1,5 тысячи километров.
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АвтодорДомодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)Общество
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