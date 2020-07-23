В России снизилось количество "зайцев" на платных дорогах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество неоплаченных проездов по участкам платных трасс в России за полтора года снизилось почти в 30 раз, и в мае-июне доля "зайцев" составила 0,33% в общем количестве проездов, говорится в сообщении госкомпании "Автодор", управляющей платными дорогами в стране.
"За полтора года почти в тридцать раз снизилось количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании "Автодор". Доля неплательщиков на трассах госкомпании в мае-июне этого года составила 0,33% в месяц", - сообщает госкомпания.
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Отмечается, что еще в начале 2019 года, до введения специальных мер по предотвращению неоплаченных проездов, доля таких нарушений составляла почти 10% от общей интенсивности в месяц, но после установки на всех пунктах взимания платы жестких шлагбаумов и системы фото- и видеофиксации к концу лета прошлого года их количество снизилось до 4%.
"Для предотвращения попыток проскочить за впереди идущим автомобилем, "Автодор" заменил все "мягкие" шлагбаумы на металлические стрелы и установил комплексы "Фотофиниш", которые фиксируют нарушения и проезды на красный сигнал светофора. Если водитель сознательно нарушает ПДД, его штрафуют на одну тысячу рублей, а за повторное такое нарушение в течение года - на пять тысяч рублей", - поясняет госкомпания.
В доверительном управлении "Автодора" находятся федеральные трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева" и А105 (подъездная дорога к аэропорту "Домодедово"). Также госкомпания осуществляет строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области и новой скоростной трассы М12 (Москва-Нижний Новгород-Казань). Общая протяженность дорог в ведении "Автодора" превышает 3,5 тысячи километров, протяженность платных участков – более 1,5 тысячи километров.