В России снизилось количество "зайцев" на платных дорогах

"За полтора года почти в тридцать раз снизилось количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании "Автодор". Доля неплательщиков на трассах госкомпании в мае-июне этого года составила 0,33% в месяц", - сообщает госкомпания.

Отмечается, что еще в начале 2019 года, до введения специальных мер по предотвращению неоплаченных проездов, доля таких нарушений составляла почти 10% от общей интенсивности в месяц, но после установки на всех пунктах взимания платы жестких шлагбаумов и системы фото- и видеофиксации к концу лета прошлого года их количество снизилось до 4%.