В Словакии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за сутки

"За последние сутки в республике был проведен 2251 тест на наличие коронавируса, заболевание выявлено у 31 человека. Новых выздоровевших и скончавшихся нет. Всего, начиная с 1 марта, в стране проведено 248 384 тестирования, общее число заболевших составило за этот период 2089 человек, из них выздоровело 1556, скончались 28 человек. В настоящее время зарегистрировано 505 заразившихся COVID-19, из них госпитализированы 10 человек, остальные лечатся дома", - говорится в сообщении.