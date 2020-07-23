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Распространение нового коронавируса
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В Словакии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за сутки
В течение последних суток в Словакии зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, новых выздоровевших и умерших нет, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:02
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, словакия, в мире

В Словакии выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за сутки

13:02 23.07.2020
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© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 23 июл – РИА Новости. В течение последних суток в Словакии зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, новых выздоровевших и умерших нет, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"За последние сутки в республике был проведен 2251 тест на наличие коронавируса, заболевание выявлено у 31 человека. Новых выздоровевших и скончавшихся нет. Всего, начиная с 1 марта, в стране проведено 248 384 тестирования, общее число заболевших составило за этот период 2089 человек, из них выздоровело 1556, скончались 28 человек. В настоящее время зарегистрировано 505 заразившихся COVID-19, из них госпитализированы 10 человек, остальные лечатся дома", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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