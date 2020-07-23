Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Основным требованием мужчины, взявшего заложника в Полтаве, является избежание уголовной ответственности, у него уже есть судимости, заявил в четверг пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.
"Основное его требование - избежание уголовной ответственности. И, конечно, лицо не хочет в места наказаний. И хочет избежать уголовной ответственности любым способом", - заявил Гришин в эфире телеканала ZIK.
По словам пресс-секретаря, личность злоумышленника установлена. "Это местный житель,.. он неоднократно попадал в поле зрения полиции. У него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений, а также за хранение наркотических веществ", - заявил Гришин.