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Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Основным требованием мужчины, взявшего заложника в Полтаве, является избежание уголовной ответственности, у него уже есть судимости, заявил в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:40
захват заложника в полтаве
полтава
украина
в мире
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353
60
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РИА Новости
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захват заложника в полтаве, полтава, украина, в мире

Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве

13:01 23.07.2020 (обновлено: 13:40 23.07.2020)
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© Фото : Нацполиция Полтавской областиСотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
© Фото : Нацполиция Полтавской области
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Основным требованием мужчины, взявшего заложника в Полтаве, является избежание уголовной ответственности, у него уже есть судимости, заявил в четверг пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Роман Гришин.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
Вчера, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
"Основное его требование - избежание уголовной ответственности. И, конечно, лицо не хочет в места наказаний. И хочет избежать уголовной ответственности любым способом", - заявил Гришин в эфире телеканала ZIK.
По словам пресс-секретаря, личность злоумышленника установлена. "Это местный житель,.. он неоднократно попадал в поле зрения полиции. У него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений, а также за хранение наркотических веществ", - заявил Гришин.
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Захват заложника в ПолтавеПолтаваУкраинаВ мире
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