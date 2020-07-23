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В Иране число жертв коронавируса превысило 15 тысяч
Число жертв коронавируса в Иране с начала пандемии превысило 15 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса превысило 15 тысяч

13:00 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране с начала пандемии превысило 15 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2621 новый случай заражения коронавирусом, скончался 221 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 284 034, жертв - 15 074. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 247 230.
С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по числу жертв коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 умерших за сутки - был зафиксирован 21 июля.
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Скорость распространения нового коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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