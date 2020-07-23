В Иране число жертв коронавируса превысило 15 тысяч

ТЕГЕРАН, 23 июл – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Иране с начала пандемии превысило 15 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2621 новый случай заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 284 034, жертв - 15 074. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 247 230.

С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по числу жертв коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 умерших за сутки - был зафиксирован 21 июля.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.